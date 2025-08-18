Bocoran Redmi Note 15 Pro Plus, Ada Konektivitas Satelit

Senin, 18 Agustus 2025 – 18:59 WIB

jpnn.com - Redmi Note 15 Pro+ disiapkan untuk meluncur ke pasar pada 21 Agustus nanti, bersamaan itu Xiaomi mengunggah wujud dari ponsel pintar anyar itu.

Dalam deskripsi yang diunggah bersama dengan tampilan Redmi Note 15 Pro+, ponsel diklaim memadukan desain yang anggun dengan daya tahan yang tangguh.

Ponsel juga diklaim sebagai perangkat pertama Redmi yang menampilkan desain mikro-lengkung simetris di bagian depan dan belakang.

Baca Juga: Redmi 15 5G Hadir di Segmen Smartphone Rp 2 Jutaan

Hal itu bertujuan untuk memberikan tampilan yang halus dan nyaman dalam genggaman pengguna.

Redmi menyebutkan teknik pemrosesan kaca yang canggih menjadi kunci untuk mendapatkan desain tersebut dan biasanya hanya tersedia di perangkat-perangkat kelas atas.

Soal daya tahannya, Redmi Note 15 Pro+ mengenalkan sistem perlindungan dua sisi yang dilengkapi kaca kristal Xiaomi untuk proteksi di bagian depan dan di belakang.

Lapisan pelindung dipadukan dengan bahan fiberglass untuk meningkatkan ketahanan terhadap tekukan dan benturan.

Dengan lapisan pelindung itu, Redmi Note 15 Pro+ memiliki ketahanan jatuh yang lebih kuat hingga 10x lipat dibandingkan desain pada ponsel di kelasnya.