Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Bocoran Redmi Note 15 Pro Plus, Ada Konektivitas Satelit

Senin, 18 Agustus 2025 – 18:59 WIB
Bocoran Redmi Note 15 Pro Plus, Ada Konektivitas Satelit - JPNN.COM
Tampilan dari Redmi Note 15 Pro+. Foto: xiaomi/redmi

jpnn.com - Redmi Note 15 Pro+ disiapkan untuk meluncur ke pasar pada 21 Agustus nanti, bersamaan itu Xiaomi mengunggah wujud dari ponsel pintar anyar itu.

Dalam deskripsi yang diunggah bersama dengan tampilan Redmi Note 15 Pro+, ponsel diklaim memadukan desain yang anggun dengan daya tahan yang tangguh.

Ponsel juga diklaim sebagai perangkat pertama Redmi yang menampilkan desain mikro-lengkung simetris di bagian depan dan belakang.

Baca Juga:

Hal itu bertujuan untuk memberikan tampilan yang halus dan nyaman dalam genggaman pengguna.

Redmi menyebutkan teknik pemrosesan kaca yang canggih menjadi kunci untuk mendapatkan desain tersebut dan biasanya hanya tersedia di perangkat-perangkat kelas atas.

Soal daya tahannya, Redmi Note 15 Pro+ mengenalkan sistem perlindungan dua sisi yang dilengkapi kaca kristal Xiaomi untuk proteksi di bagian depan dan di belakang.

Baca Juga:

Lapisan pelindung dipadukan dengan bahan fiberglass untuk meningkatkan ketahanan terhadap tekukan dan benturan.

Dengan lapisan pelindung itu, Redmi Note 15 Pro+ memiliki ketahanan jatuh yang lebih kuat hingga 10x lipat dibandingkan desain pada ponsel di kelasnya.

Redmi Note 15 Pro+ disiapkan untuk meluncur ke pasar pada 21 Agustus nanti, bersamaan itu Xiaomi mengunggah wujud dari ponsel pintar anyar itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Redmi  Redmi Note 15 Pro+  Spesifikasi Redmi Note 15 Pro plus  Redmi Note 15 
BERITA REDMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp