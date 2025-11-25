Body Lotion Viral dengan Tone Up Natural yang Aman untuk Kulit Sensitif

jpnn.com, JAKARTA - Pherini Alchemist Body Lotion tengah menjadi salah satu produk perawatan tubuh yang banyak diburu di media sosial. Produk ini dikenal memberikan efek tone up natural tanpa kesan abu-abu serta tidak mudah luntur sepanjang hari.

Selain itu, formulanya dirancang aman digunakan mulai usia 13 tahun, pemilik kulit sensitif, hingga ibu menyusui. Efek cerah seketika yang tetap terlihat alami menjadi alasan utama mengapa body lotion ini cepat populer.

Pengguna menilai hasil tone up-nya rapi dan tidak berlebihan, sehingga cocok dipakai untuk aktivitas harian tanpa perlu banyak makeup tambahan. Klaim keamanan dan kenyamanannya juga membuat produk ini mendapat perhatian luas dari pecinta bodycare.

Dari sisi kandungan, Pherini Alchemist Body Lotion mengandalkan Niacinamide sebagai bahan utama untuk mencerahkan kulit secara bertahap.

Bahan ini dikenal mampu membantu menyamarkan noda gelap, meratakan warna kulit, serta menjaga kekuatan skin barrier tanpa menyebabkan iritasi. Karena sifatnya yang lembut, Niacinamide juga aman bagi remaja dan pengguna dengan kulit sensitif.

Produk ini juga diperkaya Titanium Dioxide yang berfungsi sebagai physical UV filter. Selain memberikan perlindungan dari paparan sinar matahari, bahan ini turut menghasilkan efek tone up natural tanpa white cast dan warna abu-abu.

Untuk kenyamanan penggunaan, Pherini menghadirkan Dimethicone sebagai skin protector yang memberi tekstur lembut dan hasil akhir yang rapi.

Kehadiran kandungan ini membuat lotion terasa tidak lengket, mudah diratakan, dan memberikan sensasi kulit halus seketika.