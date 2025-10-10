Bogor Dental Center Dorong Masyarakat Lebih Peduli Kesehatan Gigi

jpnn.com, JAKARTA - Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, memotret sekitar 56,9 persen penduduk usia di atas tiga tahun mengalami masalah gigi dan mulut, dengan 88 persen di antaranya menderita karies.

Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia saat ini dalam kondisi yang kurang memuaskan, ditandai dengan tingginya prevalensi masalah karies (gigi berlubang) dan rendahnya praktik menyikat gigi yang benar di masyarakat.

Tantangan utamanya meliputi akses layanan yang terbatas, edukasi yang kurang, serta kebiasaan konsumsi makanan manis.

Dalam rangka merayakan 10 tahun perjalanannya, Bogor Dental Center – bagian dari Hi!Dental Group menyelenggarakan program aksi sosial dengan tema 10 Tahun Bersama, Merangkai Cerita Lewat Senyum – Bogor Dental Center Charity Day.

Founder Hi!Dental Group drg. Melisa mengatakan kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada 10 Oktober 2025 di mana Bogor Dental Center akan memberikan pemeriksaan dan tindakan gigi gratis kepada 100 pasien.

“Bagi kami, perjalanan 10 tahun ini penuh makna. Melalui program ini, kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus mengingatkan bahwa senyum sehat adalah aset berharga bagi setiap orang,” ungkap Melisa dalam keterangan tertulis, Jumat (3/10).

Melisa mengatakan juga klinik ingin memberikan kembali kepada komunitas yang telah setia mendukung dan mempercayakan kesehatannya.

“Sebagai bagian dari Hi!Dental Group, yang juga memiliki cabang di Thamrin Dental Clinic (Jakarta Pusat) dan Hi!Dental Serpong (Tangerang Selatan), Bogor Dental Center menegaskan komitmennya untuk menghadirkan standar pelayanan yang konsisten di semua cabang. Nilai utama yang dijunjung adalah memanusiakan manusia," kata dia.