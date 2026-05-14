BOGORUN 2026 Bersama bank bjb Hadirkan Energi Positif di Kota Hujan

jpnn.com, BOGOR - Kota Bogor kembali dipenuhi semangat olahraga dan gaya hidup sehat melalui gelaran BOGORUN 2026 yang berlangsung meriah di kawasan Taman Budaya Sentul City, Kabupaten Bogor, Minggu (10/5/2026).

Ribuan pelari dari berbagai daerah ambil bagian dalam ajang tersebut sejak pagi hari.

Flag off dilakukan oleh Rudy Susmanto. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Bogor Rike Iskandar, Deputy Corporate Secretary bank bjb Sani Ikhsan Maulana, serta Pemimpin Kantor Cabang Cibinong Ofik Taufik Robiyana.

Suasana sejuk khas Bogor menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta. Udara pagi yang segar dipadukan dengan rute yang nyaman membuat pengalaman berlari terasa lebih menyenangkan.

Atmosfer kebersamaan juga terasa sepanjang acara. Berbagai komunitas lari, keluarga, anak muda, hingga masyarakat umum berbaur menikmati ajang olahraga yang berlangsung semarak.

BOGORUN 2026 menghadirkan sejumlah kategori lomba, yakni 5K, 10K, dan Half Marathon. Setiap kategori diikuti peserta yang ingin menikmati pengalaman berlari sekaligus menjaga kebugaran.

Keseruan acara semakin terasa dengan dukungan penuh dari bank bjb yang kembali menghadirkan event olahraga sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat dan aktif.

Melalui dukungannya terhadap BOGORUN 2026, bank bjb ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya nasabah dan calon nasabah.