Bohopanna Merambah Segmen Sportswear, Hadirkan Koleksi Baju Olahraga Anak

jpnn.com, JAKARTA - Jenama fesyel lokal anak, Bohopanna meluncurkan lini koleksi terbaru, Bohopanna Sports.

Peluncuran ini menandai ekspansi merek lokal tersebut ke segmen sportswear anak.

Brand Founder Bohopanna, Irene Kristi mengungkapkan koleksi terbaru ini hadir untuk menjawab kebutuhan keluarga modern terhadap pakaian anak yang fungsional dan relevan dengan gaya hidup aktif.

Irene menyatakan peluncuran lini baru ini didasari observasi mendalam terhadap tren aktivitas fisik anak yang kian meningkat.

Oleh karena itu, koleksi teranyar ini dibuat dengan mengutamakan material pakaian yang aman di kulit, sehingga nyaman dipakai dan tetap stylish.

“Anak-anak sekarang sangat aktif, mereka berlari, melompat, dan bereksplorasi tanpa henti. Karena itu Bohopanna Sports kami rancang dengan bahan yang ringan, breathable, dan ramah kulit, agar anak bisa bergerak bebas dan tetap tampil gaya,” ungkap Irene di kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Irene menambahkan langkah ini juga diambil karena melihat masih terbatasnya pilihan sportswear anak yang modern, tetapi tetap terjangkau.

“Kami ingin menghadirkan produk yang tidak hanya bagus secara desain, tetapi juga movement-friendly, dengan cutting yang tidak membatasi gerak, jahitan halus, serta warna ceria yang relevan bagi anak usia 4 hingga 14 tahun,” jelasnya.