Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Boiyen Gugat Cerai Suami Setelah 2 Bulan Nikah, Apa Alasannya?

Kamis, 29 Januari 2026 – 06:06 WIB
Boiyen Gugat Cerai Suami Setelah 2 Bulan Nikah, Apa Alasannya? - JPNN.COM
Boiyen dan Rully Anggi Akbar. Foto: Instagram/wendicagur

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Boiyen dikabarkan melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Rully Anggi Akbar.

Kabar tersebut sangat mengejutkan lantaran pasangan selebritas itu baru 2 bulan menikah.

Humas Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Mohammad Sholahuddin pun telah mengonfirmasi soal gugatan Boiyen..

Baca Juga:

Dia membenarkan adanya gugatan cerai yang didaftarkan atas nama Yeni Rahmawati (YR) alias Boiyen dan Rully Anggi Akbar (RAK).

"Tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR dan RAK," kata Mohammad Sholahuddin di Pengadilan Agama Tigaraksa, Rabu (28/1).

Menurutnya, pihak Yeni Rahmawati (YR) atau Boiyen mengajukan gugatan cerai sejak pekan lalu.

Baca Juga:

Proses sidang perceraian pasangan suami itu bahkan mulai berjalan..

"Kemudian, sidang pertama kemarin hari Selasa tanggal 27 bulan Januari 2026," tutur Sholahuddin.

Komedian Boiyen dikabarkan melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Rully Anggi Akbar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Boiyen  Rully Anggi Akbar  Boiyen Gugat Cerai Rully Anggi Akbar  boiyen gugat cerai 
BERITA BOIYEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp