Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Boiyen Resmi Menikah dengan Rully Anggi Akbar, Ini Maskawinnya

Sabtu, 15 November 2025 – 17:47 WIB
Boiyen Resmi Menikah dengan Rully Anggi Akbar, Ini Maskawinnya - JPNN.COM
Boiyen dan Rully Anggi Akbar. Foto: Instagram/wendicagur

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari komedian Boiyen. Pasalnya, dia baru saja resmi menikah dengan kekasihnya, Rully Anggi Akbar.

Sejumlah selebritas tampak hadir dalam pernikahan Boiyen, di antaranya yakni Wendi Cagur dan istrinya, Revti Ayu Natasya.

Istri Wendi Cagur membagikan momen bahagia Boiyen melalui akun di Instagram.

Baca Juga:

Revti Ayu Natasya terlihat sempat mengabadikan sebagian momen ijab kabul.

Boiyen dan suaminya, Rully terlihat serasi mengenakan pakaian berwarna putih.

Adapun Boiyen atau yang memiliki nama asli Yeni Rahmawati itu, tampak berada di meja akad saat ijab kabul dibacakan.

Baca Juga:

Dari prosesi akad diketahui Boiyen menikah dengan maskawin 15 gram emas dan uang tunai sebesar Rp 110 Juta.

"Saya kawinkan sodara dengan tante kandung saya yang bernama Yeni Rahmawati binti Sarifudin dengan mas kawin berupa perhiasan seberat 15 gram emas dan uang tunai sebesat 110 juta 2025 rupiah dibayar tunai," kata keponakan Boiyen yang menjadi wali menikah, dikutip melalui akun Revti Ayu Natasya di Instagram, Sabtu (15/11).

Kabar bahagia datang dari komedian Boiyen. Pasalnya, dia baru saja resmi menikah dengan kekasihnya, Rully Anggi Akbar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Boiyen  Boiyen ingin menikah   Boiyen Nikah  suami Boiyen 
BERITA BOIYEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp