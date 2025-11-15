Boiyen Resmi Menikah dengan Rully Anggi Akbar, Ini Maskawinnya

Sabtu, 15 November 2025 – 17:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari komedian Boiyen. Pasalnya, dia baru saja resmi menikah dengan kekasihnya, Rully Anggi Akbar.

Sejumlah selebritas tampak hadir dalam pernikahan Boiyen, di antaranya yakni Wendi Cagur dan istrinya, Revti Ayu Natasya.

Istri Wendi Cagur membagikan momen bahagia Boiyen melalui akun di Instagram.

Revti Ayu Natasya terlihat sempat mengabadikan sebagian momen ijab kabul.

Boiyen dan suaminya, Rully terlihat serasi mengenakan pakaian berwarna putih.

Adapun Boiyen atau yang memiliki nama asli Yeni Rahmawati itu, tampak berada di meja akad saat ijab kabul dibacakan.

Dari prosesi akad diketahui Boiyen menikah dengan maskawin 15 gram emas dan uang tunai sebesar Rp 110 Juta.

"Saya kawinkan sodara dengan tante kandung saya yang bernama Yeni Rahmawati binti Sarifudin dengan mas kawin berupa perhiasan seberat 15 gram emas dan uang tunai sebesat 110 juta 2025 rupiah dibayar tunai," kata keponakan Boiyen yang menjadi wali menikah, dikutip melalui akun Revti Ayu Natasya di Instagram, Sabtu (15/11).