Boiyen Resmi Menikah, Wendi Cagur: Alhamdulillah Sah

Sabtu, 15 November 2025 – 19:03 WIB
Boiyen dan Rully Anggi Akbar. Foto: Instagram/wendicagur

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Boiyen dan suaminya, Rully Anggi Akbar tengah merasakan kebahagiaan.

Pasalnya, pasangan tersebut baru saja resmi menikah pada Sabtu (15/11).

Momen kebahagiaan mereka pun sempat dibagikan oleh teman-teman selebritas yang hadir dalam acara akad nimah Boiyen dan suami. Salah satunya, Wendi Cagur.

Dalam Instagram storynya, pria 46 tahun tersebut membagikan momen bahagia Boiyen dan sang suami.

Wendi lantas mendoakan agar Boiyen dan Rully selalu berbahagia.

"Alhamdulillah. Sah. Samawa (sakinah mawadah warahmah) dan bahagia selalu @boiyenpesek dan suami," ujar Wendi Cagur melalui akunnya di Instagram, dikutip Sabtu (15/11).

Dalam Instagram story lainnya, suami Revti Ayu Natasya itu membagikan foto Boiyen dan suami yang tampak tersenyum semringah sambil memamerkan cincin pernikahan mereka.

Sebelumnya, Istri Wendi Cagur membagikan momen bahagia Boiyen melalui akunnya di Instagram.

Kebahagiaan tengah dirasakan oleh komedian Boiyen dan suaminya, Rully Anggi Akbar.

