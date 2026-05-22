Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Boja Farm dan Astra UD Trucks: Kolaborasi Hijau Dorong Ekonomi Desa

Jumat, 22 Mei 2026 – 06:20 WIB
Boja Farm dan Astra UD Trucks: Kolaborasi Hijau Dorong Ekonomi Desa - JPNN.COM
Kunjungan Astra UD Trucks ke Boja Farm Bogor. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Bagian dari komitmen implementasi program sustainability perusahaan, Astra UD Trucks mengajak awak media berkunjung ke kawasan pertanian organik Boja Farm di kaki Gunung Salak, Tajurhalang, Bogor, Kamis (21/5).

Kawasan yang masuk dalam program Desa Sejahtera Astra (DSA), itu menjadi contoh bagaimana upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat desa.

Chief Executive Officer Astra UD Trucks Bambang Widjanarko mengatakan sustainability tidak hanya berbicara soal lingkungan, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa secara berkelanjutan.

Baca Juga:

Menurut Bambang, program tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif perusahaan menciptakan dampak sosial yang lebih luas melalui kolaborasi dengan masyarakat lokal.

“Melalui program ini kami ingin menunjukkan bahwa sustainability juga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan desa,” ujar Bambang.

Boja Farm sendiri menjadi bagian dari Desa Sejahtera Astra sejak 2022.

Baca Juga:

Kawasan itu mengembangkan konsep pertanian organik terintegrasi yang dipadukan dengan hilirisasi produk hingga wisata edukasi seperti farmstay, glamping, dan farm tour.

Boja Farm dan Astra UD Trucks: Kolaborasi Hijau Dorong Ekonomi Desa

Bagian dari komitmen implementasi program sustainability perusahaan, Astra UD Trucks mengajak awak media berkunjung ke kawasan pertanian organik Boja Farm Bogor

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Astra UD Trucks  boja farm  Quester Euro5  program sustainability  pertanian organik 
BERITA ASTRA UD TRUCKS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp