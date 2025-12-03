Bojan Hodak Absen, Persib Bandung Mengatur Napas untuk Menghadapi Borneo FC

Rabu, 03 Desember 2025 – 07:50 WIB

jpnn.com - Persib Bandung mulai merangkai persiapan menjelang laga tunda pekan kelima BRI Super League melawan Borneo FC.

Pertandingan Persib vs Borneo FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025).

Sesi latihan di Lapangan Pendamping GBLA pada Selasa (2/12/2025) berlangsung tanpa kehadiran Bojan Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu tak bisa mendampingi Beckham Putra dan kolega karena gangguan kesehatan.

Bojan Hodak Absen, Igor Tolic Ambil Alih Komando

Alhasil, kendali latihan beralih kepada asisten pelatih Igor Tolic, yang didampingi oleh Miro Petric, Yaya Sunarya serta pelatih kiper Mario Jozic dan I Made Wirawan.

Meski tanpa Hodak, Persib tetap menjalankan program yang terstruktur.

Latihan kali ini berlangsung ringan. Para pemain difokuskan untuk memulihkan kondisi seusai menempuh perjalanan sekitar 12 jam dari laga kontra Madura United, Minggu lalu.

Beberapa pemain seperti Marc Klok, Eliano Reijnders, Adam Alis, dan Andrew Jung menjalani program terpisah sebagai bagian dari penyesuaian kondisi fisik.