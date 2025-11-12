Bojan Hodak Absen, tapi Api di Persib Bandung Tak Padam

Rabu, 12 November 2025 – 06:50 WIB

jpnn.com - Skuad Persib Bandung kembali menggelar sesi latihan setelah libur empat hari, Selasa (11/11/2025) sore, di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Ritme dan intensitas latihan tetap terjaga meski tanpa kehadiran pelatih kepala, Bojan Hodak, yang masih dalam perjalanan dari Kroasia menuju Indonesia.

Bojan Hodak Absen

Tanpa Hodak, latihan dipimpin oleh asisten pelatih Igor Tolic.

Tolic menegaskan bahwa para pemain berada dalam situasi optimal, baik secara fisik maupun mental.

Menurutnya, waktu rehat yang diberikan sebelumnya memberikan dampak positif untuk menyegarkan pikiran dan memulihkan energi tim.

"Ada saatnya pemain menyegarkan pikiran, dan ada saatnya kami kembali menuntut fokus penuh di lapangan," ucap Tolic.

Kemenangan Penting atas Selangor FC

Lebih lanjut, Tolic menyebut kemenangan penting Persib atas Selangor FC pada ajang AFC Champions League Two beberapa waktu lalu menjadi dorongan besar bagi suasana tim.

Dia menilai seluruh pemain datang ke lapangan dengan ekspresi yang penuh gairah dan antusiasme tinggi.