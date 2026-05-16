Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Ambil Langkah Tak Biasa Menjelang Persib Jumpa PSM, Ada Apa Sebenarnya?

Sabtu, 16 Mei 2026 – 09:20 WIB
Bojan Hodak Ambil Langkah Tak Biasa Menjelang Persib Jumpa PSM, Ada Apa Sebenarnya? - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib

jpnn.com - Persib Bandung menyiapkan pendekatan khusus menjelang jumpa PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Duel PSM vs Persib akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026).

Tim pelatih Persib memilih melakukan penyesuaian agenda perjalanan untuk menjaga kebugaran pemain.

Baca Juga:

Rombongan skuad Maung Bandung tidak langsung menuju Parepare, tetapi lebih dahulu singgah di Makassar agar pemain memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum tiba di lokasi pertandingan.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai laga kontra PSM tidak hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga manajemen kondisi fisik yang optimal.

Karena itu, dia memilih melakukan perjalanan lebih awal untuk mengurangi dampak kelelahan.

Baca Juga:

"Kami akan lebih dahulu b bermalam di Makassar, lalu melanjutkan perjalanan ke lokasi pertandingan keesokan harinya," jelas pelatih asal Kroasia itu.

Laga melawan PSM sangat penting bagi Persib dalam persaingan menuju gelar juara.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyiapkan pendekatan khusus menjelang jumpa PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  PSM  PSM vs Persib  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp