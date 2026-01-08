Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Angkat Bicara soal Rumor Federico Barba Hengkang dari Persib Bandung

Kamis, 08 Januari 2026 – 11:30 WIB
Bojan Hodak Angkat Bicara soal Rumor Federico Barba Hengkang dari Persib Bandung - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Rumor kepindahan bek Persib Bandung Federico Barba di putaran kedua BRI Super League 2025/26 makin santer terdengar.

Terbaru, Barba secara terbuka menyatakan keinginannya kembali ke Eropa karena urusan keluarga melalui media sosial pribadinya.

Pelatih Persib Bojan Hodak menanggapi rumor tersebut. 

Dia mengakui bek asal Italia itu memang menghadapi kendala adaptasi di Indonesia mengingat ini adalah negara Asia pertamanya.

Namun begitu, Hodak mengungkap Barba masih terikat kontrak dengan Persib hingga akhir musim ini. 

"Lihat, selalu ada rumor dan saya tahu Barba ada kendala dengan keluarga untuk beradaptasi di sini, tetapi dia punya kontrak 2 tahun (1 tahun)," kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (8/1/2026).

Di sisi lain, Hodak tak bisa berkomentar lebih banyak tentang rumor keinginan Barba pergi.

Dia hanya menegaskan jika pemain masih terikat kontrak, maka dirinya akan bertahan.

Pelatih Persib Bojan Hodak menjawab soal rumor keinginan Federico Barba hengkang dari tim di putaran dua BRI Super League.

