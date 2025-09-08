Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bojan Hodak Angkat Topi, 4 Pemain Persib Bandung Banjir Gol & Asis di Timnas Indonesia

Senin, 08 September 2025 – 13:46 WIB
Gelandang Persib Bandung Marc Klok saat berseragam Timnas Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Empat pemain Persib Bandung menjadi sorotan saat mengenakan seragam Timnas Indonesia.

Mereka ialah Marc Klok, Thom Haye, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders.

Bojan Hodak Angkat Topi

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku bangga sekaligus senang melihat performa anak asuhnya ketika tampil melawan Taiwan akhir pekan lalu.

Menurutnya, kontribusi keempat pemain itu terasa nyata di lapangan.

"Marc tampil luar biasa, man of the match. Selain mencetak gol, dia juga membuat dua asis penting," ujar Hodak.

Sementara itu, Thom Haye dinilai masih membutuhkan peningkatan kebugaran. Namun, Hodak percaya kualitas gelandang berusia 30 tahun tersebut akan memberi dampak besar bagi tim.

Catatan Penting dari Hodak

Beckham Putra juga sempat menorehkan kontribusi penting dengan asis pada gol pembuka Indonesia, yang dicetak oleh Jordi Amat.

TAGS   Timnas Indonesia  Bojan Hodak  Persib Bandung  Marc Klok  Beckham Putra 
