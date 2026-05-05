JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Antusias Duel Big Match Persija vs Persib Digelar di SUGBK, Ini Alasannya

Selasa, 05 Mei 2026 – 12:32 WIB
Pelatih Persib, Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Duel panas pekan ke-31 BRI Super League 2025/26 akan mempertemukan Persija Jakarta dengan Persib Bandung.

Laga sarat gengsi itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Minggu (10/5/2026), setelah PSSI memberikan izin penggunaan stadion.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, SUGBK memiliki daya tarik tersendiri bagi para pemain yang tampil di sana.

Stadion berkapasitan 78 ribu penonton itu juga selalu jadi kandang Timnas Indonesia dalam melakoni laga-laga internasional.

"Saya rasa, semua pemain selalu senang bermain di stadion yang top. Ini (GBK) adalah stadion yang top dan saya harap ini akan penuh," kata Hodak di Bandung, Selasa (5/5).

Juru taktik asal Kroasia itu berharap SUGBK nanti bisa dipenuhi suporter Jakmania -suporter Persija-.

Dia menilai kehadiran suporter tuan rumah akan menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih hidup, terlebih laga ini termasuk pertandingan besar yang akan menyedot perhatian seluruh pihak.

Fakta menarik lainnya ialah Persib dan Persija kini sama-sama berada di tiga besar klasemen sementara Super League.

Begini komentar pelatih Persib, Bojan Hodak, soal laga panas melawan Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta.

