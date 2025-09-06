Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bojan Hodak Beber Alasan Gaet Eliano Reijnders ke Persib Bandung

Sabtu, 06 September 2025 – 15:36 WIB
Bojan Hodak Beber Alasan Gaet Eliano Reijnders ke Persib Bandung
Eliano Reijnders saat menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia. Foto: PSSI.

jpnn.com - Persib Bandung mendatangkan Eliano Reijnders pada detik-detik akhir penutupan jendela transfer BRI Super League 2025/26.

Kedatangan Eliano cukup mengejutkan Bobotoh—suporter Persib—karena pemain yang bisa di tempatkan di berbagai posisi itu tak terdengar rumornya di awal transfer window.

Namanya baru muncul setelah Persib berhasil mendatangkan Thom Haye, yang sebelumnya sempat dibantah oleh pelatih Bojan Hodak.

Hodak mengatakan, Eliano Reijnders adalah pemain muda berpotensi. Dia tertarik merekrut Eliano setelah pemain 24 tahun itu tak masuk skema tim sebelumya  PEZ Zwolle

“Kenapa saya mendatangkan Eliajo? Karena dia pemain yang bagus. Kami butuh pemain di posisinya dan kami tidak punya cukup pemain. Jadi saya membutuhkan dia,” kata Hodak di Bandung, Sabtu (6/9/2025).

Adik kandung Tijjani Reijnders itu membutuhkan menit bermain lebih setelah kerap terpinggirkan darj skuad PEC Zwolle.

“Ketika ada kesempatan untuk mendatangkan pemain bagus, manajemen menanyakan kepada saya apakah mau merekrutnya dan saya katakan iya  Pemain ini bagus,” terangnya.

Apalagi, Eliano adalah sosok yang bisa bermain di beberapa posisi. Saat bersama Timnas Indonesia, Eliano ditempatkan sebagai gelandang tengah meski posisi murninya ialah winger.



