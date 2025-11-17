Bojan Hodak Beri Jawaban ‘Gantung’ Soal Jadi Pelatih Timnas Indonesia

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akhirnya buka suara mengenai rumor yang menyebut dirinya akan menangani Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert

Setelah menghilang hampir satu pekan dari sesi latihan tim, Hodak kembali memimpin latihan pada Senin (17/11/2025) pagi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Dia tiba seusai pulang dari negaranya, Kroasia.

Isu yang berkembang menyebut Bojan Hodak menjadi salah satu kandidat pelatih baru Skuad Garuda. Banyak pihak menantikan penjelasan sang nakhoda soal kabar tersebut.

Bojan Hodak Buka Suara Soal Rumor Latih Timnas Indonesia

Namun, ketika dikonfirmasi, Hodak tidak memberi jawaban tegas. Dia justru meminta agar pertanyaan itu disampaikan langsung kepada PSSI.

"Untuk itu, Anda jangan bertanya kepada saya. Silakan bertanya pada PSSI," kata Hodak ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (17/11/2025).

Menurutnya, otoritas penunjukan pelatih Timnas sepenuhnya berada di tangan federasi. Dia pun enggan memerinci soal komunikasi yang disebut-sebut terjadi antara dirinya dan PSSI.

"Saya rasa mereka (PSSI) yang menentukan, bukan saya," terangnya.

Persib Tegaskan Hodak Tidak Hengkang

Sebelumnya, Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhi Pratama menepis kabar hengkangnya Hodak dari Persib.