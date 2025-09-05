Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bojan Hodak Beri Pandangan Laga Timnas Indonesia vs Taiwan di FIFA Matchday Nanti Malam

Jumat, 05 September 2025 – 11:13 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com, BANDUNG - Timnas Indonesia akan menghadapi Taiwan dalam agenda FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (5/9) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak punya pandangannya mengenai pertandingan persahabatan itu. Apalagi, Pangeran Biru mengirim empat penggawanya untuk tampil bersama Garuda.

Hodak meyakini skuad Garuda mampu meraih hasil maksimal, mengingat laga tersebut akan digelar di kandang.

Setelah Taiwan, Indonesia akan melawan Lebanon juga di stadion yang sama pada Senin (8/9).

“Kedua pertandingan ini dimainkan di kandang dan menurut saya kami bisa memenangkan kedua pertandingan itu,” kata Hodak, Jumat (5/9).

Pelatih asal Kroasia itu juga memprediksi pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, kemungkinan akan melakukan rotasi pemain untuk menguji komposisi baru di dalam tim.

“Mungkin juga pelatih akan mencoba untuk memainkan beberapa pemain baru, mencoba beberapa taktik baru. Ini bagus,” ujarnya.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Taiwan dan Lebanon sebagai bagian dari persiapan menuju putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Begini pandangan pelatih Persib Bojan Hodak laga Timnas Indonesia vs Taiwan di FIFA Matchday

