Bojan Hodak Bicara Kemungkinan Rotasi Pemain Saat Persib Lawan Arema FC

jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak langsung mengalihkan fokus timnya ke laga tandang kontra Arema FC pada pekan keenam Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Arema FC dijadwalkan digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Senin (22/9/2025).

Dihadapkan pada jadwal yang cukup padat, Bojan Hodak bersama tim pelatih akan memantau seluruh kondisi pemain sebelum bertolak ke Malang.

Juru taktik asal Kroasia ini pun mengungkapkan perubahan komposisi Persib Bandung untuk mendapatkan hasil positif dari markas Singo Edan.

“Arema merupakan tim yang berbeda (dari Lion City Sailors). Gaya permainan juga berbeda. Kami tentunya memantau kondisi pemain, siapa yang kurang fit ataupun yang cedera. Kami perlu melakukan perubahan, rotasi dan saya berharap kami mendapatkan hasil yang bagus dari kandang Arema,” kata Bojan Hodak, Sabtu (20/9/2025).

Tidak hanya itu, pelatih yang sudah memberikan dua gelar juara bagi Persib tersebut bakal terus membenahi performa timnya agar semakin baik dalam setiap pertandingannya.

"Kalian bisa lihat kemarin dalam 80 menit tim lawan tidak terlihat sama sekali bisa berkembang dalam permainan. Tetapi, dalam 15 menit terakhir, kami mengalami sedikit penurunan kondisi fisik,” jelasnya.

“Kami mempunyai banyak pemain baru dan mereka sekarang perlahan sudah saling mengerti satu sama lain. Dan saya merasa semakin harinya terus semakin membaik,” tutup Bojan Hodak. (mcr27/jpnn)