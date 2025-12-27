Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Bicara PSM, Nama Persija Ikut Terseret

Sabtu, 27 Desember 2025 – 14:56 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tidak hanya memusatkan perhatian pada laga tunda pekan kedelapan BRI Super League melawan PSM Makassar.

Menelang duel yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025) malam, pelatih asal Kroasia itu juga menyinggung pertandingan besar lain yang sudah menanti Pangeran Biru, yakni menghadapi Persija Jakarta.

Namun, sebelum menatap rival klasik tersebut, Hodak menegaskan bahwa fokus utama timnya ialah mengamankan kemenangan atas PSM.

Dia menilai laga ini sangat krusial dan membutuhkan dukungan maksimal dari Bobotoh -suporter Persib- yang akan memadati GBLA.

Menurut Hodak, atmosfer stadion yang penuh dan bergemuruh kerap menjadi pembeda bagi Persib ketika bermain di kandang.

"Beberapa laga kandang terakhir kami, ketika tim tamu datang ke sini, mereka tidak nyaman saat bermain."

"Itu bagus bagi kami, ketika bermain di kandang, dalam 1-2 bulan terakhir kami begitu mendominasi. Alasannya karena banyaknya Bobotoh yang hadir," tegas pelatih berkepala plontos itu.

Meski menginginkan dukungan penuh, Hodak mengingatkan Bobotoh agar tetap menjaga ketertiban.

