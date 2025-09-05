Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bojan Hodak Bicara Soal Laga Timnas Indonesia di Surabaya, Bagaimana Prediksinya?

Jumat, 05 September 2025 – 09:30 WIB
Bojan Hodak Bicara Soal Laga Timnas Indonesia di Surabaya, Bagaimana Prediksinya? - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan pandangannya soal pertandingan uji coba yang akan dilakoni Timnas Indonesia.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday melawan Taiwan (5/9/2025) dan Lebanon (8/9/2025) di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Hodak menilai ajang ini bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa, melainkan momentum penting bagi Skuad Garuda untuk mematangkan strategi menuju putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Prediksi Bojan Hodak

Menariknya, empat pemain Persib, Beckham Putra Nugraha, Marc Klok, Thom Haye, dan Eliano Reijnders turut dipanggil memperkuat tim nasional. 

"Menurut saya, kita (Timnas Indonesia) bisa memenangkan kedua pertandingan itu. Mungkin juga pelatih akan mencoba untuk memainkan beberapa pemain baru, mencoba beberapa taktik baru. Ini bagus," kata Hodak.

Uji Kekuatan Timnas Indonesia

Dua pertandingan ini menjadi sorotan karena bisa menjadi tolok ukur sejauh mana Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia.

Baca Juga:

Timnas punya keuntungan besar karena bermain di depan publik sendiri. Dukungan suporter di Surabaya bisa menambah motivasi skuad asuhan Patrick Kluivert.

Publik tentu menanti apakah optimisme Hodak akan berbuah kenyataan di lapangan. Timnas Indonesia meraih hasil maksimal?(persib/mcr15/jpnn)

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan pandangannya soal pertandingan uji coba yang akan dilakoni Timnas Indonesia.

Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Bojan Hodak  Persib Bandung  FIFA Matchday  Jadwal Timnas Indonesia 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp