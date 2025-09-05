Bojan Hodak Bicara Soal Laga Timnas Indonesia di Surabaya, Bagaimana Prediksinya?

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan pandangannya soal pertandingan uji coba yang akan dilakoni Timnas Indonesia.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday melawan Taiwan (5/9/2025) dan Lebanon (8/9/2025) di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Hodak menilai ajang ini bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa, melainkan momentum penting bagi Skuad Garuda untuk mematangkan strategi menuju putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Prediksi Bojan Hodak

Menariknya, empat pemain Persib, Beckham Putra Nugraha, Marc Klok, Thom Haye, dan Eliano Reijnders turut dipanggil memperkuat tim nasional.

"Menurut saya, kita (Timnas Indonesia) bisa memenangkan kedua pertandingan itu. Mungkin juga pelatih akan mencoba untuk memainkan beberapa pemain baru, mencoba beberapa taktik baru. Ini bagus," kata Hodak.

Uji Kekuatan Timnas Indonesia

Dua pertandingan ini menjadi sorotan karena bisa menjadi tolok ukur sejauh mana Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia.

Timnas punya keuntungan besar karena bermain di depan publik sendiri. Dukungan suporter di Surabaya bisa menambah motivasi skuad asuhan Patrick Kluivert.

Publik tentu menanti apakah optimisme Hodak akan berbuah kenyataan di lapangan. Timnas Indonesia meraih hasil maksimal?(persib/mcr15/jpnn)