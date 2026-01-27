Bojan Hodak Bilang Dion Markx seperti Kakang dan Robi, Bagaimana Layvin Kurzawa?

jpnn.com - JAKARTA – Mengarungi putaran kedua BRI Super League 2025/2026, Persib Bandung mendatangkan dua pemain anyar, yakni Layvin Kurzawa dan Dion Markx.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan kedatangan Kurzawa dan Markx untuk mengisi dua posisi yang ditinggalkan Rezaldi dan Hamra Hehanusa yang dipinjamkan ke Persik Kediri hingga akhir musim.

"Dua pemain baru ini bagus untuk kami. Sebab, kami agak kekurangan stok setelah Rezaldi dan Hamra pergi. Kami butuh tambahan di bek kiri dan satu bek tengah," ungkap Bojan Hodak, dikutip dari laman resmi klub, Selasa (27/1).

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu melanjutkan, khusus untuk Dion Markx, diharapkan pemain Timnas U-23 tersebut bisa menembus tim utama mengikuti jejak Kakang Rudianto dan Robi Darwis.

Bojan menilai hadirnya Dion menjadikan Persib Bandung punya cukup stok pemain muda setelah sebelumnya sudah memiliki Zulkifli Lukmansyah, Nazriel Alvaro, dan Fitrah Maulana.

"Dion itu seperti Kakang dan Robi, dia pemain U-23. Kami mencari pemain muda yang bisa berkembang pesat dalam waktu singkat," kata Bojan.

"Mereka adalah masa depan klub. Semuanya perlu berlatih dan mendapatkan kesempatan untuk melihat siapa yang bisa masuk tim utama nantinya," katanya.

Sementara untuk Kurzawa, Bojan mengatakan, selain membantu tim dengan kualitasnya, sosoknya bagus bagi Indonesia juga Persib Bandung karena punya nama besar, namun, Hodak berharap semua bersabar karena para pemain akan perlu waktu untuk adaptasi.