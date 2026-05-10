Bojan Hodak Blak-blakan: Persija Jakarta Bikin Persib Bandung Tersiksa

Senin, 11 Mei 2026 – 02:34 WIB

jpnn.com - Persib Bandung berhasil membawa pulang tiga poin dari laga panas kontra Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persija vs Persib di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026), berakhir dengan skor 1-2.

Sejak peluit awal dibunyikan, laga langsung berlangsung dalam tensi tinggi.

Baca Juga: Reaksi Bojan Hodak Seusai Persib Taklukkan Persija

Stadion Segiri sempat bergemuruh setelah Persija berhasil mencetak gol lebih dahulu pada menit ke-19.

Aksi individu Alaaeddine Ajaraie dituntaskan dengan sepakan kaki kiri yang tak mampu diantisipasi kiper Persib Teja Paku Alam.

Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Persib mampu menyamakan kedudukan melalui Adam Alis pada menit ke-27.

Kemudian, Adam Alis kembali menjadi pembeda dengan mencetak gol kedua pada menit ke-37, sekaligus membawa Persib berbalik unggul 2-1.

Memasuki babak kedua, Persija dan Persib tim sama-sama meningkatkan intensitas permainan. P