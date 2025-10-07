Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Bojan Hodak Blak-blakan Soal Alasan Alfeandra Dewangga Belum Debut di Persib

Selasa, 07 Oktober 2025 – 17:22 WIB
Bojan Hodak Blak-blakan Soal Alasan Alfeandra Dewangga Belum Debut di Persib
Bek Persib Alfeandra Dewangga saat menjalani sesi latihan tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com, BANDUNG -

Bek Persib Bandung Alfeandra Dewangga masih harus membuktikan diri untuk bisa menembus skuad inti.

Didatangkan dari PSIS Semarang di awal musim ini, Dewangga belum pernah dimainkan pelatih Bojan Hodak.

Dewangga baru bermain di laga pramusim Piala Presiden 2025/26, tetapi di kompetisi resmi BRI Super League dan AFC Champions League Two (ACL), Dewangga lebih sering jadi pemanis bangku cadangan.

Bojan Hodak juga tidak membawa pemain berusia 24 tahun itu dalam perjalanannya ke Thailand menghadapi Bangkok United.

Saat dikonfirmasi, Hodak beralasan ketidaksertaan Dewangga dalam laga internasional kemarin dikarenakan kondisi kesehatan sang pemain.

Dia juga menyinggung Al Hamra Hehanussa yang mengalami masalah serupa dengan Dewangga.

“Karena dia sakit, Dewangga dan Hamra mengalami sakit, Teja (Paku Alam) juga, tetapi dia bisa pulih dan itu alasannya saya membawanya ke Bangkok.

Bek anyar Persib, Alfeandra Dewangga kesulitan menembus skuad inti tim. Begini kondisinya kata pelatih Bojan Hodak.

