Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Bongkar Rahasia di Balik Kemenangan Dramatis Persib atas Bali United

Minggu, 02 November 2025 – 01:45 WIB
Bojan Hodak Bongkar Rahasia di Balik Kemenangan Dramatis Persib atas Bali United - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan sebuah instruksi saat pertandingan melawan Bali United. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bali United FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2025/26 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (1/11/2025) malam WIB.

Gol semata wayang Persib dibuat oleh Andrew Jung pada menit ke-84 memanfaatkan umpan Beckham Putra.

Gol satu-satunya Persib dibuat oleh Andrew Jung menit 84, berkat umpan yang diberikan Beckham Putra. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Maung Bandung di kandang Bali United.

Baca Juga:

Atmosfer Luar Biasa Stadion Kapten I Wayan Dipta

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui laga berlangsung ketat dengan atmosfer stadion yang luar biasa.

"Saya rasa atmosfer di stadion sangat bagus. Tentu sulit bermain di sini, tetapi kedua tim bermain bagus," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga.

Kunci Kemenangan Persib

Hodak juga menilai timnya diuntungkan dengan kartu merah yang diterima pemain Bali United Mirza Mustafic di babak kedua

Baca Juga:

Setelah itu, pertahanan rapat Bali United perlahan menurun, dan Persib mulai mampu menekan.

Beckham Putra yang masuk di babak kedua membawa perubahan signifikan. Aksi ciamiknya dari sisi kanan berbuah umpan matang yang berhasil disundul Andrew Jung untuk menaklukkan kiper Bali United Mike Hauptmeijer. 

Persib Bandung berhasil mengalahkan Bali United untuk pertama kali saat tampil di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Pelatih Bojan Hodak sampaikan hal ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bojan Hodak  Persib  Bali United  Persib Bandung  Super League 
BERITA BOJAN HODAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp