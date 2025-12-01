Bojan Hodak Bongkar Rahasia Sukses Persib Berpesta Gol di Kandang Madura United

Senin, 01 Desember 2025 – 08:35 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berpesta gol ke gawang Madura United pada pertandingan pekan ke-14 BRI Super League 2025/26 di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (30/11/2025) malam.

Persib Bandung berhasil membawa pulang poin maksimal seusai menang 4-1 saat bertandang ke Madura United.

Adapun gol Persib dicetak Luciano Guaycochea (26'), Federico Barba (39'), Uilliam Barros (70'), dan Thom Haye (74').

Sementara, satu gol Madura United dicetak Balotelli (69') lewat tendangan penalti.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan sejatinya para pemain tengah dalam kondisi kurang bugar.

Sebab, beberapa hari lalu mereka baru saja menyelesaikan laga melawan Lion City Sailors di AFC Champions League Two (ACL 2)

Dengan kondisi pemainnya yang kelelahan, Hodak pun membuat rotasi dalam line-up.

"Saya rasa ini pertandingan yang bagus. Kami memang cukup kelelahan karena memainkan banyak pertandingan, tetapi saya sangat senang karena menang," kata Hodak, dikutip Senin (1/12).