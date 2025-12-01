Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bojan Hodak Bongkar Rahasia Sukses Persib Berpesta Gol di Kandang Madura United

Senin, 01 Desember 2025 – 08:35 WIB
Bojan Hodak Bongkar Rahasia Sukses Persib Berpesta Gol di Kandang Madura United - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berpesta gol ke gawang Madura United pada pertandingan pekan ke-14 BRI Super League 2025/26 di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (30/11/2025) malam.

Persib Bandung berhasil membawa pulang poin maksimal seusai menang 4-1 saat bertandang ke Madura United.

Adapun gol Persib dicetak Luciano Guaycochea (26'), Federico Barba (39'), Uilliam Barros (70'), dan Thom Haye (74').

Baca Juga:

Sementara, satu gol Madura United dicetak Balotelli (69') lewat tendangan penalti.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan sejatinya para pemain tengah dalam kondisi kurang bugar.

Sebab, beberapa hari lalu mereka baru saja menyelesaikan laga melawan Lion City Sailors di AFC Champions League Two (ACL 2)

Baca Juga:

Dengan kondisi pemainnya yang kelelahan, Hodak pun membuat rotasi dalam line-up.

"Saya rasa ini pertandingan yang bagus. Kami memang cukup kelelahan karena memainkan banyak pertandingan, tetapi saya sangat senang karena menang," kata Hodak, dikutip Senin (1/12).

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membongkar rahasia sukses Maung Bandung berpesta gol melawan Madura United.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Bojan Hodak  Madura United  Super League  pesta gol 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp