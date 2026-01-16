Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Buka Rapor Merah Persib Bandung Menjelang Putaran Kedua

Jumat, 16 Januari 2026 – 05:45 WIB
Bojan Hodak Buka Rapor Merah Persib Bandung Menjelang Putaran Kedua - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan anak asuhnya tidak boleh terlena meski berhasil menutup putaran pertama BRI Super League 2025/26 di posisi teratas klasemen.

Status juara paruh musim justru dijadikan titik awal evaluasi agar performa Maung Bandung bisa meningkat pada fase berikutnya.

Rapor Merah Persib di Mata Bojan Hodak

Hodak menilai masih ada sejumlah detail krusial yang harus segera dibenahi.

Baca Juga:

Pelatih asal Kroasia itu menyoroti beberapa momen yang kerap merugikan tim, mulai dari kegagalan memaksimalkan peluang penalti, konsentrasi yang menurun di menit-menit akhir laga, hingga kekalahan yang seharusnya bisa dihindari.

Menurut Hodak, perbaikan di sektor-sektor tersebut akan sangat menentukan langkah Persib dalam menjaga konsistensi hingga akhir kompetisi.

"Saya tidak dalam posisi untuk mengeluh. Secara umum kami sudah menunjukkan performa yang baik dan berada di posisi teratas, baik di liga maupun di fase grup ACL Two."

Baca Juga:

"Itu sinyal positif, tetapi jelas masih ada ruang untuk berkembang," ucap Hodak.

Jadwal Padat Menanti, Persib Mulai Bersiap

Persib sendiri memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebelum kembali bertanding.

Persib Bandung juara paruh musim, tetapi Bojan Hodak mengungkap sejumlah rapor merah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Bojan Hodak  Persib Bandung  Super League  jadwal persib 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp