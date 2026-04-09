JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Dapat Tawaran Menggiurkan, Bertahan di Persib Bandung atau Pergi?

Kamis, 09 April 2026 – 17:59 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memeluk Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung mulai mengambil langkah untuk mengamankan masa depan Bojan Hodak.

Manajemen klub dikabarkan tengah menjalin komunikasi intens dengan juru taktik asal Kroasia itu terkait perpanjangan kontrak.

Hodak mengakui adanya pembicaraan tersebut.

Baca Juga:

Eks pelatih PSM Makassar itu menyebut pihak klub, termasuk pemilik Persib Glenn Sugita, telah mengajukan penawaran yang cukup menarik agar dirinya tetap bertahan lebih lama di Bandung.

"Kami masih berdiskusi. Dari pihak klub semuanya berjalan baik, Pak Glenn juga memberikan tawaran yang bagus."

"Namun saya juga punya beberapa pertimbangan lain dalam hidup, jadi saat ini komunikasi masih terus berjalan dan semoga hasilnya akan baik," jelasnya.

Baca Juga:

Kontrak Hodak bersama Persib sendiri akan berakhir pada penghujung musim BRI Super League 2025/26

Kini, pelatih berkepala plontos itu masih fokus membawa Maung Bandung menjaga peluang meraih gelar juara untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Bojan Hodak  Persib  Persib Bandung  Super League  klasemen Super League 
