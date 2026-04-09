Bojan Hodak Dapat Tawaran Menggiurkan, Bertahan di Persib Bandung atau Pergi?

jpnn.com - Persib Bandung mulai mengambil langkah untuk mengamankan masa depan Bojan Hodak.

Manajemen klub dikabarkan tengah menjalin komunikasi intens dengan juru taktik asal Kroasia itu terkait perpanjangan kontrak.

Hodak mengakui adanya pembicaraan tersebut.

Eks pelatih PSM Makassar itu menyebut pihak klub, termasuk pemilik Persib Glenn Sugita, telah mengajukan penawaran yang cukup menarik agar dirinya tetap bertahan lebih lama di Bandung.

"Kami masih berdiskusi. Dari pihak klub semuanya berjalan baik, Pak Glenn juga memberikan tawaran yang bagus."

"Namun saya juga punya beberapa pertimbangan lain dalam hidup, jadi saat ini komunikasi masih terus berjalan dan semoga hasilnya akan baik," jelasnya.

Kontrak Hodak bersama Persib sendiri akan berakhir pada penghujung musim BRI Super League 2025/26

Kini, pelatih berkepala plontos itu masih fokus membawa Maung Bandung menjaga peluang meraih gelar juara untuk ketiga kalinya secara beruntun.