Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak di Mata Thom Haye, Ada Kata Emosional

Senin, 17 November 2025 – 12:42 WIB
Bojan Hodak di Mata Thom Haye, Ada Kata Emosional - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persibcoid

jpnn.com - BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Thom Haye mengungkap penilaiannya soal Pelatih Bojan Hodak.

Haye mengaku mulai menikmati perannya di bawah asuhan Hodak.

Pada laga melawan Selangor FC di AFC Two, Haye turut membantu Persib menang comeback 3-2.

Baca Juga:

Haye merasakan dinamika ruang ganti yang melihat sosok Bojan Hodak sebagai mentor.

Menurut Haye, Hodak merupakan sosok pembakar semangat, mentor yang selalu menaruh optimisme setiap laga meski tim tertinggal 0-2.

Berkat instruksi, ide dan penyesuaiannya, tim mampu meraih hasil positif sejauh ini. 

Baca Juga:

“Dia (Hodak) mentor di dalam tim. Memang, kadang, di pinggir lapangan dia emosional, tetapi dia orang baik,” kata Haye. 

Menurut Haye, Hodak pelatih yang bisa diajak berdiskusi, punya pemikiran terbuka, tetapi bisa menjadi orang yang santai seperti keluarga.

Bojan Hodak sedang mempersiapkan Persib untuk menghadapi Dewa United. Cek jadwal Super League di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Thom haye  Bojan Hodak  Persib  Super League  klasemen Super League  jadwal Super League 
BERITA THOM HAYE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp