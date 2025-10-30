Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bojan Hodak Disebut Cocok Melatih Timnas Indonesia

Kamis, 30 Oktober 2025 – 08:15 WIB
Bojan Hodak Disebut Cocok Melatih Timnas Indonesia - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - PSSI belum menunjuk pelatih baru Timnas Indonesia setelah memutus kerja sama dengan Patrick Kluivert yang gagal meluluskan Garuda ke Piala Dunia 2026.

Legenda hidup Persib Bandung Atep Rizal menyebut Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak cocok melatih Timnas Indonesia.

Atep tidak meragukan Bojan Hodak apabila melihat prestasi sang pelatih menangani Persib Bandung dengan mempersembahkan dua trofi Liga Indonesia secara beruntun. 

Baca Juga:

Dari sistem permainan, kata pesepak bola yang pensiun dua tahun lalu itu, pemain-pemain tim Garuda cocok memainkan strategi Hodak.

"Secara prestasi Bojan Hodak dia memang bagus. Lalu, secara karakter cara melatihnya mungkin juga cocok dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh tim nasional," kata Atep kepada wartawan setelah mengikuti coaching clinic "Media Cup 2025" di Pendekar Goozone Mini Soccer Cibis Park, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).

"Bojan Hodak menerapkan defense counter cara bermain bolanya. Pemain-pemain saat ini rasanya cocok dengan gaya permainan seperti itu. Kalau menurut saya sah-sah saja selama itu bisa mengangkat tim," lanjut Atep.

Baca Juga:

Jika bukan Hodak, Atep merasa pelatih-pelatih lain yang berpengalaman dari Eropa cocok menangani Timnas Indonesia.

Dia menyinggung pelatih asal Jerman yang terkenal dengan taktik gegenpressing.

Atep Rizal menyebut Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak disebut cocok melatih Timnas Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bojan Hodak  Timnas Indonesia  Pelatih Baru Timnas Indonesia  Pelatih Timnas Indonesia  Pelatih Persib  atep rizal 
BERITA BOJAN HODAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp