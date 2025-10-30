Bojan Hodak Disebut Cocok Melatih Timnas Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - PSSI belum menunjuk pelatih baru Timnas Indonesia setelah memutus kerja sama dengan Patrick Kluivert yang gagal meluluskan Garuda ke Piala Dunia 2026.

Legenda hidup Persib Bandung Atep Rizal menyebut Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak cocok melatih Timnas Indonesia.

Atep tidak meragukan Bojan Hodak apabila melihat prestasi sang pelatih menangani Persib Bandung dengan mempersembahkan dua trofi Liga Indonesia secara beruntun.

Dari sistem permainan, kata pesepak bola yang pensiun dua tahun lalu itu, pemain-pemain tim Garuda cocok memainkan strategi Hodak.

"Secara prestasi Bojan Hodak dia memang bagus. Lalu, secara karakter cara melatihnya mungkin juga cocok dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh tim nasional," kata Atep kepada wartawan setelah mengikuti coaching clinic "Media Cup 2025" di Pendekar Goozone Mini Soccer Cibis Park, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).

"Bojan Hodak menerapkan defense counter cara bermain bolanya. Pemain-pemain saat ini rasanya cocok dengan gaya permainan seperti itu. Kalau menurut saya sah-sah saja selama itu bisa mengangkat tim," lanjut Atep.

Jika bukan Hodak, Atep merasa pelatih-pelatih lain yang berpengalaman dari Eropa cocok menangani Timnas Indonesia.

Dia menyinggung pelatih asal Jerman yang terkenal dengan taktik gegenpressing.