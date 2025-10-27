Close Banner Apps JPNN.com
Bojan Hodak Hadapi Dilema Menjelang Duel Persib Bandung vs Persis Solo

Senin, 27 Oktober 2025 – 06:04 WIB
Bojan Hodak Hadapi Dilema Menjelang Duel Persib Bandung vs Persis Solo - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi ujian berat ketika menjamu Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persis akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam WIB.

Hanya berselang tiga hari setelah tampil di AFC Champions League Two, Maung Bandung kembali harus bertanding dalam kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih.

Baca Juga:

Bojan Hodak Buka Peluang Rotasi

Kondisi jadwal padat ini membuat Pelatih Persib Bojan Hodak tak punya banyak pilihan selain melakukan rotasi pemain.

Juru taktik asal Kroasia itu menegaskan keputusan tersebut bukan sekadar strategi, melainkan bentuk antisipasi agar Persib tetap kompetitif di semua kompetisi.

"(Laga melawan Persis) tidak akan mudah bagi kami setelah bermain tiga hari lalu."

Baca Juga:

"Rotasi memang perlu dilakukan supaya tim tetap fokus dan tidak kehilangan tenaga," ucap pelatih berkepala plontos itu.

Tak Memandang Remeh Lawan

Selain faktor kebugaran, Hodak juga mengingatkan anak asuhnya untuk tidak memandang remeh lawan.

TAGS   Persib Bandung  Bojan Hodak  Persis Solo  Persib  Super League 
