Bojan Hodak Inginkan Dia, Persib Bandung Akhirnya Datangkan Striker Spanyol

jpnn.com - Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kekuatan tim di paruh kedua BRI Super League 2025/26.

Kali ini, Maung Bandung resmi menambah tenaga di sektor penyerangan dengan menghadirkan penyerang asal Spanyol, Sergio Castel.

Pemain berusia 30 tahun tersebut direkrut dari klub kasta tertinggi Liga Siprus, Apollon Limassol.

Manajemen Persib mengikat Castel dengan kontrak hingga kompetisi musim 2025/26 berakhir.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengungkapkan bahwa kehadiran Castel merupakan bagian dari rencana teknis yang disusun bersama pelatih Bojan Hodak.

Manajemen menilai tambahan amunisi di lini depan menjadi krusial untuk menjaga daya saing tim.

"Selamat datang Sergio Castel. Kami berharap kehadirannya bisa langsung memberi dampak positif bagi tim."

"Target kami jelas, mempertahankan gelar liga dan melangkah sejauh mungkin di kompetisi Asia," tegas Adhitia.