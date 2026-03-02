Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Jujur soal Ancaman Persebaya Surabaya, Persib Bandung Realistis

Senin, 02 Maret 2026 – 04:56 WIB
Bojan Hodak Jujur soal Ancaman Persebaya Surabaya, Persib Bandung Realistis
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kanan) memantau sesi latihan tim. Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memasang kewaspadaan tinggi menjelang duel panas kontra Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, partai Persebaya vs Persib akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (2/3/2026) malam WIB.

Menurut Hodak, laga ini bukan sekadar perebutan poin, tetapi juga ujian mental dan konsistensi bagi kedua tim.

Pelatih asal Kroasia itu menilai pertemuan Persib dan Persebaya selalu menghadirkan atmosfer berbeda dibanding pertandingan lainnya.

"Dalam pertandingan ini tidak ada favorit, laga ini selalu sulit," jelasnya.

Hodak menegaskan siapa pun bisa keluar sebagai pemenang karena tensi tinggi sering membuat jalannya laga sulit diprediksi.

Faktor kandang, tekanan suporter, hingga detail kecil di lapangan bisa menjadi pembeda.

Hodak juga menyoroti wajah baru Persebaya sejak ditangani pelatih anyar Bernardo Tavares. 

Tak ada tim favorit di laga panas Surabaya. Bojan Hodak menilai duel PERSIB vs Persebaya selalu penuh risiko.

