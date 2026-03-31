Bojan Hodak Kirim Doa, Persib Bandung Berpeluang Punya Wakil di Piala Dunia 2026

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan dukungan penuh kepada anak asuhnya, Frans Putros, yang tengah bersiap menghadapi laga krusial bersama Timnas Irak.

Irak dijadwalkan melakoni partai penentuan melawan Bolivia dalam play off antarbenua menuju Piala Dunia 2026.

Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion BBVA, Guadalupe, Meksiko , Rabu (1/4/2026) dini hari WIB.

Laga ini menjadi penentu langkah Irak untuk mengamankan satu tempat di putaran final Piala Dunia 2026.

Jika mampu mengatasi Bolivia, Irak akan menambah daftar wakil Asia yang tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut.

Hodak berharap besar agar Putros dan Irak mampu melewati tantangan ini.

Menurutnya, kesempatan tampil di Piala Dunia merupakan pencapaian yang sangat spesial bagi seorang pemain.

"Saya benar-benar berharap Irak bisa lolos. Itu akan menjadi momen yang sangat istimewa bagi Putros," tegasnya.