Bojan Hodak Kritik Soal Tidak Adanya VAR di ACL 2

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menelan kekalahan perdananya di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2).

Maung Bandung takluk 2-3 dari Lion City Sailors dalam pertandingan di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak bukan hanya kecewa pada hasil itu. Namun, Hodak juga menyoroti soal belum digunakannya teknologi Video Assistant Referee (VAR) dalam kompetisi ACL 2.

Dalam pertandingan semalam, Hodak menilai ada beberapa kesalahan yang tidak terlihat wasit dan seharusnya diulas oleh VAR.

"Saya rasa di Liga Champions harus sudah digunakan VAR. Saya komplain di gol kedua karena ada pelanggaran lebih dahulu sebelum itu (terjadinya gol)," kata Hodak, dikutip Kamis (27/11).

Menurut Hodak, gol LCS yang dicetak Shawal Anuar (62') dibumbui pelanggaran terlebih dahulu.

Namun, wasit yang dipimpin Ammar Ebrahim Mahfoodh itu tak melihat dengan kacamata yang sama.

Oleh karena itu, Hodak mendorong AFC selaku regulator kompetisi Asia agar bisa segera menggunakan VAR, seperti Liga Indonesia.