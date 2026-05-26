Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Lepas Kursi Pelatih Persib, Igor Tolic Naik

Selasa, 26 Mei 2026 – 07:33 WIB
Bojan Hodak Lepas Kursi Pelatih Persib, Igor Tolic Naik - JPNN.COM
Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Teka-teki masa depan Pelatih Persib Bojan Hodak akhirnya terungkap.

Bojan Hodak memutuskan untuk tidak melanjutkan tugasnya sebagai pelatih kepala, setelah tiga musim berhasil memberi gelar juara.

Dalam unggahan di media sosial Instagram official Persib, Bojan Hodak akan menjalani peran baru sebagai Shareholder Group Technical Advisor atau penasihat teknis.

Baca Juga:

"Setelah sukses membawa Persib mendominasi sepak bola dalam tiga musim terakhir, Bojan Hodak akan mengosongkan kursi Head Coach dan kini akan menjalani peran baru sebagai Shareholder Group Technical Advisor, dan turut membawa melanjutkan warisan kesuksesan untuk masa yang akan datang," bunyi isi unggahan Persib tersebut.

Selanjutnya, kursi pelatih kepala diserahkan kepada asistennya, yakni Igor Tolic yang sudah lama bersama Bojan Hodak sejak awal kedatangan di Persib.

"Setelah menjadi bagian dari perjalanan penuh prestasi Persib, kini Igor Tolic akan naik memimpin sebagai pelatih kepala untuk melanjutkan warisan kesuksesan yang telah dibangun bersama," bunyi isi kutipan.

Baca Juga:

Datang ke Persib di pertengahan musim 2024, Bojan Hodak menggantikan Luis Milla yang pergi secara mendadak.

Pelatih asal Kroasia itu tidak banyak melakukan perombakan skuad di awal kedatangannya.

Bojan Hodak tidak lagi bertugas sebagai Pelatih Persib Bandung setelah membawa tim hattrick gelar juara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bojan Hodak  Persib  Pelatih Persib  Igor Tolic  Super League 
BERITA BOJAN HODAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp