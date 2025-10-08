Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bojan Hodak Meramal Duel Panas Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Rabu, 08 Oktober 2025 – 19:04 WIB
Bojan Hodak Meramal Duel Panas Timnas Indonesia vs Arab Saudi - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan pandangannya menjelang laga panas antara Timnas Indonesia kontra Arab Saudi di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Menurut jadwal, pertandingan Indonesia vs Arab Saudi akan digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.

Prediksi Bojan Hodak

Hodak menilai Skuad Garuda kini bukan lagi tim yang mudah dikalahkan.

Menurutnya, kualitas pemain Indonesia meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

"Saya rasa pertandingan akan berjalan sengit. Indonesia punya pemain bagus sekarang, dan mereka sudah berkembang pesat," ujar Hodak.

Tantangan Berat di Jeddah

Pelatih asal Kroasia itu tak menampik bahwa bermain di markas Arab Saudi bukan hal yang mudah.

Namun, dia tetap melihat peluang bagi Indonesia untuk mencuri hasil positif, terlebih setelah catatan manis Skuad Garuda dalam dua pertemuan terakhir melawan The Green Falcons.

"Terakhir mereka bisa menang melawan Arab Saudi, tetapi kali ini bermain di Jeddah tentu lebih sulit," sambungya. 

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan pandangannya menjelang laga panas antara Timnas Indonesia kontra Arab Saudi

