JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Minta Pemain Persib Bandung ‘Lupakan' Sepak Bola, Kenapa?

Selasa, 17 Maret 2026 – 12:26 WIB
Bojan Hodak Minta Pemain Persib Bandung ‘Lupakan' Sepak Bola, Kenapa? - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung saat menjalani sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Skuad Persib Bandung diliburkan seusai menjalani laga sengit melawan Borneo FC Samarinda yang berakhir imbang di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3/2026).

Keputusan ini diambil karena tim memasuki masa jeda kompetisi sekaligus libur menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Pelatih Bojan Hodak memberi waktu istirahat selama sepekan. Para pemain dijadwalkan kembali berkumpul pekan depan untuk mempersiapkan laga berikutnya melawan Semen Padang.

Hodak mengatakan anak asuhnya telah melewati periode berat dalam beberapa bulan terakhir.

Selain tampil di kompetisi domestik Super League, Persib juga sempat berjuang di AFC Champions League Two meski akhirnya gugur.

Menurutnya, waktu istirahat menjadi hak bagi pemain setelah melalui jadwal yang padat.

"Kami memberikan libur selama satu pekan karena liga sedang memasuki masa jeda dan pemain juga butuh rehat," kata Hodak, Selasa (17/3/2026).

"Sebelumnya meski ada jeda, tetapi kami masih tetap bermain di Liga Champions," lanjutnya.

Bojan Hodak meminta pemain Persib Bandung melupakan sepak bola sejenak. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini?

