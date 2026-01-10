Close Banner Apps JPNN.com
Bojan Hodak Minta Pemain Persib Bermain Tenang saat Menghadapi Persija

Sabtu, 10 Januari 2026 – 13:46 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Marc Klok dalam sesi konferensi pers di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (10/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan pertandingan dengan tensi tinggi diprediksi akan terjadi saat menjamu rival abadi, Persija Jakarta.

Duel big match itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1/2026) sore.

Hodak mengatakan tugasnya menjelang laga besar besok bukanlah memotivasi pemain, melainkan meminta anak asuhnya untuk bermain tenang.

Rivalitas kedua tim yang sudah berlangsung sejak lama, diprediksi bisa membuat pemain tersulut emosi. Apalagi mereka akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri.

"Untuk pertandingan besok saya tidak perlu mendorong pemain. Mereka tahu ini merupakan salah satu derby terbesar di Asia Teggara."

"Oleh karena itu saya tidak perlu memotivasi lagi pemain. Saya justru harus membuat mereka lebih tenang dan jangan terlalu emosional," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (10/1).

Juru taktik asal Kroasia itu menuturkan di atas kertas timnya jauh diunggulkan. Dari sisi pertahanan, Persib lebih baik dari Persija.

Maung Bandung sampai pertengahan musim ini baru kebobolan 11 gol, sementara Persija 13 kali.

Pelatih Persib Bojan Hodak meminta para pemain tidak tersulut emosi saat tanding melawan Persija Jakarta dalam duel big match akhir pekan ini.

