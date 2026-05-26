Bojan Hodak Mundur dari Kursi Pelatih Persib, Ada Alasan yang Tak Banyak Diketahui

Selasa, 26 Mei 2026 – 15:19 WIB

jpnn.com - Bojan Hodak resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih kepala Persib Bandung.

Pengumuman ini disampaikan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar dalam konferensi pers di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Selasa (26/5/2026).

Setelah tiga musim menangani Maung Bandung, pelatih asal Kroasia itu mengakhiri tugasnya dengan manis setelah mempersembahkan hattrick juara untuk Bobotoh.

Umuh mengatakan manajemen sebenarnya telah menjalin komunikasi intens dengan Hodak terkait kemungkinan perpanjangan kontrak. Namun, sang pelatih akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan tugasnya.

"Kemarin Pak Glenn (Sugita), sudah bicara panjang dengan saya bahwa untuk pelatih Persib musim 2026/2027 telah resmi Bojan Hodak mengundurkan diri," kata Umuh.

Menurut Umuh, keputusan tersebut disampaikan Hodak secara baik-baik dengan alasan yang dapat dipahami manajemen.

Masalah kesehatan disebut menjadi alasan utama pelatih berusia 55 tahun itu memutuskan mundur dari kursi pelatih.

"Bojan Hodak mengundurkan diri secara baik. Alasannya jelas dan kami bisa mengerti," ujarnya.