Bojan Hodak Mundur dari Kursi Pelatih Persib, Untaian Kalimat Marc Klok dan Beckham Mengharukan

jpnn.com - BANDUNG - Keputusan Bojan Hodak untuk tidak melanjutkan tugasnya sebagai Pelatih Persib Bandung, cukup mengejutkan berbagai pihak.

Tidak hanya Bobotoh yang bersedih, para pemain Persib juga merasakan hal yang sama.

Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) mengumumkan pengunduran diri Bojan Hodak sebagai pelatih pada Senin (25/5/2026) dini hari.

Beberapa jam sebelumnya, sejumlah pemain melalui akun pribadinya di Instagram mengunggah potret dirinya bersama Bojan Hodak.

Salah satu yang paling berkesan ialah unggahan kapten Persib Marc Klok.

Marc Klok mengunggah foto dirinya bersama Bojan Hodak dengan tiga piala BRI Super League.

Ia mencurahkan perasaannya, termasuk kesan baiknya untuk pelatih berkepala pelontos itu.

"Bos... Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tiga tahun, tiga gelar, dan tidak sekali pun, tidak sehari pun kami berhenti menjadi dirimu sendiri. Kau datang dengan visimu sendiri, caramu sendiri, kebenaranmu sendiri. Kebisingan tak pernah menyentuhmu. Kritikan terpantul. Sorotan tak pernah mengubahmu. Kau tetap menjadi Bojan. Dan itu, lebih dari trofi apa pun, adalah hal yang membuat orang mengikuti Anda," tulis Klok dikutip dari akun pribadinya di Instagram, Rabu (27/5).