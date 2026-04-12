Bojan Hodak Percaya Magis GBLA, Persib Siap Jinakkan Bali United

jpnn.com, BANDUNG - Duel klasik pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 mempertemukan Persib Bandung dengan Bali United.

Laga panas tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu (12/4/2026) malam.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, memprediksi laga malam nanti bakal berjalan ketat dan sulit bagi kedua tim.

Persib Bandung yang tengah mengincar gelar juara, berusaha mempertahankan posisi pertama klasemen hingga akhir musim. Pun begitu dengan Bali United, yang pekan kemarin baru saja melumat PSBS Biak dengan skor telak 6 - 1.

Kepercayaan diri yang tinggi pasukan Serdadu Tridatu--julukan Bali United--menjadi ancaman serius untuk Thom Haye cum suis.

"Besok (malam ini) adalah pertandingan penting bagi kami, karena kami berusaha menjaga semua pertandingan di kandang (dengan kemenangan). Kami mencoba hasil yang baik agar bisa menjaga jarak antara kami dan tim-tim lainnya," kata Bojan Hodak, dalam konferensi pers pralaga.

Menurutnya, tim asuhan Johnny Jansen tersebut sangat tangguh.

Meski begitu, Bojan Hodak sendiri punya catatan positif setiap kali bertemu dengan Bali United.