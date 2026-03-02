Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Prediksi Laga Persebaya vs Persib Tak Banyak Gol

Senin, 02 Maret 2026 – 11:26 WIB
Bojan Hodak Prediksi Laga Persebaya vs Persib Tak Banyak Gol - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/26.

Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) ini bak duel klasik yang selalu menarik perhatian pencinta sepak bola Indonesia.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan laga melawan Persebaya merupakan salah satu derbi terbesar setelah menghadapi Persija Jakarta.

Baca Juga:

Kedua klub memiliki basis massa suporter besar dan sama-sama mengincar kemenangan.

"Besok (malam ini) adalah derbi. Pertandingan antara dua tim terbesar dalam sepak bola Indonesia."

"Dalam pertandingan seperti ini tidak ada favorit. Laga seperti ini selalu sulit. Mungkin enak ditonton, tetapi semua orang ingin menang dalam pertandingan seperti ini," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga.

Baca Juga:

Persebaya kini ditangani pelatih yang pernah membawa PSM Makassar meraih gelar juara Liga 1, Bernardo Tavares. Kemampuannya meracik strategi menjadi salah satu hal yang diwaspadai Hodak.

Menurut Hodak, sejak dilatih Tavares, Persebaya berubah menjadi tim yang berbahaya dengan pertahanan yang kokoh.

Pelatih Persib Bojan Hodak memprediksi tak akan banyak gol tercipta saat timnya tandang ke markas Persebaya. Duel klasik yang selalu berjalan sengit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persebaya  Persib Bandung  Persebaya vs Persib  Bojan Hodak 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp