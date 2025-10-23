Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bojan Hodak Puji Peforma Persib Seusai Libas Selangor FC

Kamis, 23 Oktober 2025 – 22:42 WIB
Bojan Hodak Puji Peforma Persib Seusai Libas Selangor FC - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Adam Alis dalam konferensi pers pascalaga AFC Champions League Two (ACL 2) kontra Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG -

Persib Bandung melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan saat menghadapi Selangor FC dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam.

Maung Bandung menang dengan skor 2 – 0, berkat gol yang dicetak Adam Alis dan Andrew Jung.

Baca Juga:

Kemenangan ini pun mengantarkan Persib memimpin puncak klasemen sementara Grup G ACL 2. Maung mengoleksi tujuh poin dengan dua kemenangan dan sekali seri.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya hampir kesulitan untuk bisa mengalahkan Selangor FC. Namun permainan cemerlang yan ditunjukkan anak asuhnya, membuat mereka akhirnya bisa meraih poin maksimal.

“Permainan yang bagus. Saya katakan sebelum laga ini bahwa ini akan sulit karena Selangor adalah tim yang bagus, tetapi saya pikir kami bermain lebih baik hari ini. Kami bermain sangat baik di 30 menit awal dan setelah kami mencetak gol mungkin lawan mencoba untuk mengejar,” kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga.

Baca Juga:

Dari keseluruhan pertandingan, Hodak mengaku puas atas kinerja para pemain. Ia menyebut, Selangor FC bahkan tak punya peluang berarti yang mengancam gawang Teja Paku Alam.

Timnya sempat kerepotan di babak kedua, saat tim tamu membuat sejumlah perubahan.

Komentar Pelatih Persib Bojan Hodak usai timnya berhasil melibas Selangor FC dengan skor 2 - 0 di Stadion GBLA.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Selangor FC  Bojan Hodak  Pelatih Persib 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp