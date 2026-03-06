Bojan Hodak Punya 'Masalah' Baru Menjelang Persib Bandung vs Persik Kediri

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persik akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3/2026).

Pangeran Biru -julukan Persib- bertekad menjaga tren positif di kandang sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara.

Menjelang laga tersebut, Pelatih Persib Bojan Hodak membawa kabar menggembirakan terkait kondisi anak asuhnya.

Entrenador asal Kroasia itu memastikan mayoritas pemain berada dalam kondisi prima, baik secara fisik maupun mental.

Situasi ini membuat persaingan untuk menembus susunan sebelas pemain utama makin sengit.

Baca Juga: Marc Klok Minta Persib Bandung Tak Ulangi Kesalahan

Menurut Hodak, atmosfer di ruang ganti Persib sedang sangat kondusif setelah rangkaian hasil positif yang diraih sepanjang musim.

Hodak bahkan mengisyaratkan dirinya bingung menentukan siapa saja yang berhak turun sejak menit pertama.