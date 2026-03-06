Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Punya 'Masalah' Baru Menjelang Persib Bandung vs Persik Kediri

Jumat, 06 Maret 2026 – 13:51 WIB
Bojan Hodak Punya 'Masalah' Baru Menjelang Persib Bandung vs Persik Kediri - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persik akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3/2026).

Pangeran Biru -julukan Persib- bertekad menjaga tren positif di kandang sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara.

Baca Juga:

Menjelang laga tersebut, Pelatih Persib Bojan Hodak membawa kabar menggembirakan terkait kondisi anak asuhnya.

Entrenador asal Kroasia itu memastikan mayoritas pemain berada dalam kondisi prima, baik secara fisik maupun mental.

Situasi ini membuat persaingan untuk menembus susunan sebelas pemain utama makin sengit.

Baca Juga:

Menurut Hodak, atmosfer di ruang ganti Persib sedang sangat kondusif setelah rangkaian hasil positif yang diraih sepanjang musim.

Hodak bahkan mengisyaratkan dirinya bingung menentukan siapa saja yang berhak turun sejak menit pertama.

Menjelang laga kontra Persik Kediri, kondisi pemain Persib Bandung membuat Bojan Hodak menghadapi dilema besar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  Persik  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp