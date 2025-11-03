Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak, Sang Pematah Kutukan Persib Bandung

Senin, 03 November 2025 – 18:25 WIB
Bojan Hodak, Sang Pematah Kutukan Persib Bandung - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung atas Bali United pada pekan ke-11 BRI Super League 2025/26 menyisakan cerita tersendiri.

Ini menjadi kemenangan pertama Persib di kandang Bali United.

Patahkan Kutukan di Markas Bali United

Sebelumnya, Maung Bandung selalu kesulitan menaklukkan Serdadu Tridatu di Pulau Dewata.

Dari 20 pertemuan di semua ajang, hasil imbang terjadi 11 kali, Bali United menang enam kali, sementara Persib hanya tiga kali meraup tiga poin.

Namun kali ini, di bawah asuhan Bojan Hodak, Persib berhasil membawa pulang poin penuh dari Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Hodak datang pada musim 2023/24 dengan misi memperbaiki posisi Persib setelah ditinggal Luis Milla di awal musim. Ia mengaku sempat mendengar banyak “kutukan” di klub berjuluk Maung Bandung itu.

"Ketika saya datang, banyak yang berkata bahwa ada banyak kutukan di Persib, seperti tidak pernah ada pelatih asing yang membawa tim juara, atau Persib tak pernah juara back-to-back."

"Bali United bahkan pernah juara dua musim beruntun," kata Hodak, Senin (3/11/2025). 

Pelatih Bojan Hodak mengakhiri banyak kutukan saat menangani tim Persib Bandung.

