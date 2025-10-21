Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Santai di Tengah Rumor Timnas Indonesia, Simak Kalimatnya

Selasa, 21 Oktober 2025 – 05:25 WIB
Bojan Hodak Santai di Tengah Rumor Timnas Indonesia, Simak Kalimatnya - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Nama Bojan Hodak mencuat sebagai salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia.

Pelatih Persib Bandung itu dikabarkan masuk dalam daftar calon pengganti Patrick Kluivert.

Bojan Hodak Santai

Namun, Hodak memilih menanggapi isu tersebut dengan santai dan fokus pada tugasnya di Maung Bandung.

Baca Juga:

"Rumor selalu ada di sepak bola, tetapi Anda harus menanyakan hal ini kepada PSSI, bukan saya," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Spekulasi ini muncul bersamaan dengan nama-nama besar lain seperti Louis van Gaal, Roberto Mancini, Jesus Casas, dan Timur Kapadze.

Enggan Berkomentar Panjang

Meski demikian, Hodak enggan berkomentar lebih jauh mengenai kemungkinan dirinya menangani Timnas Indonesia.

Baca Juga:

"Terima kasih banyak, tetapi saat ini saya tidak berkomentar," tambahnya.

Bojan Hodak kini lebih memprioritaskan tanggung jawabnya di Persib Bandung, klub yang berhasil dia bawa meraih dua gelar juara Liga 1 secara beruntun pada musim 2023/24 dan 2024/25.

Nama Bojan Hodak mencuat sebagai salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bojan Hodak  Timnas Indonesia  Pelatih Timnas Indonesia  Persib Bandung 
BERITA BOJAN HODAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp