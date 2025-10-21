Bojan Hodak Santai di Tengah Rumor Timnas Indonesia, Simak Kalimatnya

Selasa, 21 Oktober 2025 – 05:25 WIB

jpnn.com - Nama Bojan Hodak mencuat sebagai salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia.

Pelatih Persib Bandung itu dikabarkan masuk dalam daftar calon pengganti Patrick Kluivert.

Bojan Hodak Santai

Namun, Hodak memilih menanggapi isu tersebut dengan santai dan fokus pada tugasnya di Maung Bandung.

"Rumor selalu ada di sepak bola, tetapi Anda harus menanyakan hal ini kepada PSSI, bukan saya," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Spekulasi ini muncul bersamaan dengan nama-nama besar lain seperti Louis van Gaal, Roberto Mancini, Jesus Casas, dan Timur Kapadze.

Enggan Berkomentar Panjang

Meski demikian, Hodak enggan berkomentar lebih jauh mengenai kemungkinan dirinya menangani Timnas Indonesia.

"Terima kasih banyak, tetapi saat ini saya tidak berkomentar," tambahnya.

Bojan Hodak kini lebih memprioritaskan tanggung jawabnya di Persib Bandung, klub yang berhasil dia bawa meraih dua gelar juara Liga 1 secara beruntun pada musim 2023/24 dan 2024/25.