JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Santai Tak Dampingi Persib, Igor Tolic Memimpin

Rabu, 13 Mei 2026 – 14:32 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kanan). Foto: Persib.

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak ambil pusing meski harus absen mendampingi tim saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025/26 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026).

Juru taktik asal Kroasia itu menegaskan, ketidakhadirannya di bangku cadangan bukan persoalan besar bagi Maung Bandung.

Persib memang datang ke Parepare dengan sejumlah masalah. Selain Bojan yang tak bisa mendampingi tim, Pangeran Biru juga kehilangan Federico Barba dan Luciano Guaycochea akibat akumulasi kartu kuning.

Belum lagi kondisi Layvin Kurzawa yang masih dibekap cedera hamstring seusai laga panas kontra Persija Jakarta.

Namun, situasi itu sama sekali tidak membuat Bojan panik. Ia memastikan Persib tetap siap tempur dengan skuad yang dimilikinya.

"Tidak ada masalah. Kami punya 22 pemain dan semuanya harus siap menunjukkan kualitas terbaik. Semua program latihan dan strategi sudah disiapkan, nanti Igor Tolic yang akan memimpin dari bangku cadangan. Dia sudah beberapa kali melakukan itu musim ini," ujar Bojan, Rabu (13/5).

Persib sendiri hanya memiliki waktu tiga hari untuk mempersiapkan diri setelah pulang dari Samarinda. Meski waktu mepet, Bojan menilai kondisi timnya masih cukup baik dan siap menghadapi tekanan di kandang PSM.

Meski optimistis, Bojan tetap mewaspadai kekuatan Juku Eja. Menurutnya, bermain di Parepare selalu menjadi tantangan berat bagi tim tamu.

