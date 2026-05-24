JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Sebut Faktor Ini Jadi Kunci Persib Bandung Juara Super League

Minggu, 24 Mei 2026 – 06:15 WIB
Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: diambil dari persibcoid

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung sukses meraih gelar juara Super League 2025/2026.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkap faktor keberhasilan Persib meraih juara.

Menurut Hodak, lini pertahanan konsisten menjadi faktor utama keberhasilan Persib Bandung meraih gelar juara Super League, sekaligus mencatat hattrick juara di era Liga Indonesia.

Bojan mengatakan bahwa stabilitas di lini belakang menjadi fondasi penting yang menjaga konsistensi performa tim dari awal hingga akhir musim.

“Saya pikir pertahanan memberikan kami gelar juara musim ini,” ujar Bojan di Bandung, Sabtu (23/5).

Gawang skuad berjuluk Maung Bandung tercatat hanya kemasukan 22 gol musim ini, yang menjadi kebobolan paling sedikit dibandingkan tim-tim lain di liga.

Bojan menambahkan bahwa prinsip sederhana tanpa kebobolan menjadi kunci dalam perjalanan Persib meraih gelar juara.

Menurut Bojan, benteng kokoh tersebut menutupi kekurangan Persib yang tidak selalu tajam dalam memanfaatkan peluang.

