Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Siapkan Kejutan, Persib Bandung Turun dengan Wajah Berbeda di Ternate?

Sabtu, 13 Desember 2025 – 06:00 WIB
Bojan Hodak Siapkan Kejutan, Persib Bandung Turun dengan Wajah Berbeda di Ternate? - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berbicara soal rencananya saat bertandang ke markas Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate.

Menurut jadwal, pertandingan Malut United vs Persib akan berlangsung pada Minggu (14/12/2025).

Hodak mengindikasikan adanya perubahan komposisi pemain saat timnya bertandang ke markas Malut United pada laga tunda pekan ke-12 BRI Super League.

Baca Juga:

Momentum Rotasi di Tengah Jadwal Padat Persib

Keputusan tersebut tak lepas dari padatnya jadwal yang baru saja dilalui Pangeran Biru.

Persib baru saja menghadapi klub Thailand Bangkok pada laga terakhir fase grup AFC Champions League Two (ACL 2), Rabu (10/12/2025) lalu.

"Kami bisa melakukan rotasi karena beberapa pemain tidak tampil sejak menit pertama pada pertandingan terakhir (vs Bangkok United)," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Baca Juga:

Motivasi Tinggi Persib Bandung

Pada kompetisi kasta kedua antarklub Asia itu, Persib sukses melangkah ke 16 besar dengan status juara Grup G dengan 13 poin, hasil empat kali menang, sekali seri, dan sekali kalah.

Pencapaian itu membuat suasana tim sedang berada dalam tren positif, tetapi Hodak tetap berhati-hati menghadapi partai berikutnya.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berbicara soal rencananya saat bertandang ke markas Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Bojan Hodak  Persib  Super League  Malut United 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp